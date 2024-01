44-jähriger Alkolenker überschlug sich in Grins mit Auto und landete auf dem Dach

Grins – Am Freitagnachmittag gegen 13.40 Uhr fuhr ein 44-jähriger Deutscher mit seinem Pkw auf der Grinner Landesstraße L252 von Grins-Dorf kommend in Richtung Landeck. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt fuhr der Deutsche aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich der Grinner Landesstraße mit der dortigen Gemeindestraße in Fahrtrichtung Sportplatz gegen ein sich dort befindliches Stahlgeländer. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.