Motorrad und Sportartikel gestohlen: Zwei Ungarn auf Diebestour in St. Johann im Walde und Leisach

Neben einem Motorrad landeten am Freitag Skijacken, Skier und Turnschuhe im Kleintransporter zweier Ungarn im Alter von 29 und 56. Das mutmaßliche Diebesduo schlug am Samstag dann erneut zu. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.

St. Johann im Walde - Zwei Ungarn im Alter von 29 und 56 Jahren stehen im Verdacht, mit einem Kleintransporter auf Diebestour in Osttirol unterwegs gewesen zu sein. Am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr sollen sie ein Motorrad ohne Nummerntafel aus einer Garage in ihren Kleintransporter eingeladen und mitgenommen zu haben. Der Bewohnerin fiel das Fahrzeug zwar auf, wurde aber erst nach einem Anruf eines Nachbarn auf den möglichen Diebstahl aufmerksam.

Die Frau hielt Nachschau, entdeckte das Fehlen des Motorrades in der Garage und verständigte die Polizei. Daraufhin machte sie sich selbst auf die Suche nach den mutmaßlichen Tätern. Gegen 15.05 Uhr hielt eine Polizeistreife im Stadtgebiet von Lienz die beiden Ungarn an. Im Fahrzeug der Verdächtigen konnten laut Polizei „neben dem Motorrad drei neuwertige Skijacken, zwei Paar Alpinskii, zwei Paar Tourenski sowie zwei Paar neuwertige Turnschuhe festgestellt werden“.

Am Samstagmittag wurden die beiden Tatverdächtigen neuerlich bei einem Diebstahl in Leisach beobachtet. Dabei alarmierten Nachbarn in Tatortnähe die Polizei. Diese nahm die beiden Ungarn fest. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt, wurde in Leisach von den beiden Tatverdächtigen aus einem offenen Zubau ein gebrauchter Dampfgarer entwendet. Auf dem von ihnen zum Transport verwendeten Fahrzeug konnte weiteres verdächtiges Ladegut, unter anderem zwei Fahrräder, eine Motorsäge und ein Rasentrimmer entdeckt werden. Die beiden Beschuldigten wurden einvernommen, zeigten sich aber nicht geständig. Weitere Erhebungen sind im Gange. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht. (TT.com)