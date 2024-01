Ungarisches Duo stahl in St. Johann im Walde Motorrad und Sportartikel

Neben einem Motorrad landeten am Freitag Skijacken, Skier und Turnschuhe im Kleintransporter. Die mutmaßlichen Diebe wurden auf freiem Fuß angezeigt.

St. Johann im Walde - Zwei Ungarn im Alter von 29 und 56 Jahren stehen im Verdacht, mit einem Kleintransporter auf Diebestour in Osttirol unterwegs gewesen zu sein. Am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr sollen sie ein Motorrad ohne Nummerntafel aus einer Garage in ihren Kleintransporter eingeladen und mitgenommen zu haben. Der Bewohnerin fiel das Fahrzeug zwar auf, wurde aber erst nach einem Anruf eines Nachbarn auf den möglichen Diebstahl aufmerksam.