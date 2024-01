St. Johann in Tirol ‒ Im Raum St. Johann in Tirol wurde in der Nacht auf ein Samstag ein leichtes Erdbeben verzeichnet. Es hatte die Magnitude 3.0, berichtete der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) in einer Aussendung. "Wahrscheinlich auch aufgrund der Uhrzeit" ‒ es war 02.58 Uhr ‒ wurde das Beben nur vereinzelt im Bereich des Epizentrums wahrgenommen. (APA)