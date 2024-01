Lenker (24) prallte bei Kappl gegen Felswand: Auto überschlug sich und landete auf Dach

Kappl ‒ Am Freitag kurz vor Mitternacht musste die B188 zwischen See und Landeck aufgrund eines schweren Autounfalls für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Ein 24-Jähriger Lenker war vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit nach einem vorangegangenen Überholmanöver in einer Rechtskurve gegen eine Felswand geknallt. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf der anderen Straßenseite am Fahrbahnrand auf dem Dach liegend zum Stehen.