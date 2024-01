Kostspielige Investition: Teuerung trieb Bahnkosten in Serfaus auf 60 Millionen Euro

Zwei Jahre lang wurde in der Serfaus an der neuen Komperdellbahn gebaut – am Freitag wurde sie feierlich eröffnet.

Serfaus – Es ist das größte Bauprojekt in der Geschichte der Seilbahn Komperdell. Rund 60 Millionen Euro investierte das Serfauser Seilbahnunternehmen in die neue Komperdellbahn. Nach zwei Jahren Bauzeit wurde sie rechtzeitig zu Saisonbeginn in Betrieb genommen. Am Freitag fand dann der Festakt statt.

Die Umsetzung war nicht ganz einfach. Ursprünglich war der Baustart bereits für das Jahr 2021 geplant gewesen, Corona-bedingt musste dieser allerdings um ein Jahr verschoben werden. Dazu kam eine Kostensteigerung von ursprünglich 50 Mio. auf 60 Mio. Euro. „Da waren intensive Gespräche mit den Banken“, sagte Geschäftsführer Stefan Mangott im Rückblick. Zuletzt arbeiteten an die 100 Personen gleichzeitig auf der Baustelle.

Apropos Rückblick: Die alte Komperdellbahn war 34 Jahre ohne besondere Vorkommnisse im Einsatz, sentimentale Momente gab es daher bei vielen Gästen beim Abtrag. Gondeln wurden so erfolgreich an viele Interessenten abgegeben, eine besonders designte an einen deutschen Gast, der dafür bereit war, eine schöne Summe auf den Tisch zu legen.