Hat Musterschüler und Sorgenkinder: Volkswagenkonzern bleibt sich treu

Zwar wird Porsche an der Liste separat von VW gelistet, doch verbunden sind die beiden Firmen gleichwohl. Die Sportwagenmarke hat sich bestens etabliert, erzielte Traumrenditen und hat sich für heuer einiges vorgenommen: Am Start sind die dritte Generation der coupéförmig gezeichneten Sportlimousine Panamera und der vollelektrische Macan, der in Europa das konventionell motorisierte Midsize-SUV ablösen wird. Am Programm steht außerdem die Überarbeitung des 911 und des vollelektrischen Taycan.