Verdacht auf versuchten Mord: Alkolenker nach Unfall auf Autobahn bei Kramsach in Haft

Kramsach – Eine unerwartete Wendung nahmen die Ermittlungen nach einem Verkehrsunfall auf der Inntalautobahn (A12) am Wochenende. Wie berichtet, war in der Nacht auf Samstag bei Kramsach ein Auto in Fahrtrichtung Innsbruck von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Baumgruppe im Straßengraben geprallt. Der 29-jährige Lenker und sein 36-jähriger Bruder auf dem Beifahrersitz wurden leicht verletzt. Ein Alkomattest ergab, dass beide Männer betrunken waren. Das völlig zerstörte Fahrzeug wurde zur weiteren Abklärung der Umstände sichergestellt.