Nach Egle rodelten auch Doppel Steu/Kindl bei Heim-EM zur Goldmedaille

Igls – Gold durch Madeleine Egle im Einsitzer und Gold für Wolfgang Kindl/Thomas Steu im Doppelsitzer - für Österreichs Rodler haben die Europameisterschaften in Innsbruck-Igls am Samstag perfekt begonnen. Pech hatten die Halbzeitzweiten Juri Gatt/Riccardo Schöpf, die nach einem Sturz auf Platz neun zurückfielen. Am Nachmittag stand noch die Entscheidung im Doppelsitzer der Frauen auf dem Programm, nach dem ersten Lauf lagen Selina Egle/Lara Kipp voran.