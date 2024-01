Unbekannter stahl E-Bike aus Innsbrucker Tiefgarage

Innsbruck – Am Freitag zwischen 12.15 und 13 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt in die Tiefgarage einer Wohnanlage in der Exlgasse in Innsbruck. Laut Informationen der Polizei entwendete der Täter bei seinem Einbruch ein E-Bike im Wert von über tausend Euro. Das Fahrrad war zur Tatzeit im hinteren Bereich eines Autoabstellplatzes mit einem Zahlenschloss an zwei schweren Eisenstühle angekettet. Das Zahlenschloss blieb aufgebrochen am Tatort zurück.