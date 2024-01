US-Armee greift erneut Houthi- Rebellen im Jemen an

„Dieser Angriff wurde von der USS Carney (DDG 64) unter Verwendung von Tomahawk-Raketen durchgeführt. Es war eine Anschlussaktion auf ein spezifisches militärisches Ziel, das mit den Angriffen vom 12. Jänner in Verbindung steht. Dies soll die Houthi-Bewegung daran hindern, Seeschiffe, einschließlich Handelsschiffe, anzugreifen“, hieß es in einer Erklärung des US Central Command auf X (früher Twitter).

Die EU-Außenminister wollen am 22. Jänner über eine mögliche militärische Beteiligung an der US-Initiative zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer beraten. Österreich habe sich bereits im Dezember in Brüssel für eine mögliche EU-Unterstützung zum Schutz von Handelsschiffen und der Sicherheit des globalen Warenverkehrs durch das Rote Meer ausgesprochen, betonte das Außenministerium in einer Stellungnahme gegenüber der APA am Freitag. Man unterstütze daher alle Vorbereitungsarbeiten für eine EU-Operation und die Diskussion dazu in den entsprechenden Brüsseler Gremien, hieß es weiter. (APA)