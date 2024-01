69-Jährige bei Zusammenstoß auf Piste in Alpbach verletzt, zweite Skifahrerin fuhr davon

Alpbach – Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr fuhr eine 69-jährige Deutsche im Skigebiet „Skijuwel Alpachtal Wildschönau“ mit Alpinskiern auf der roten Piste Nr. 50 talwärts, als sie unterhalb der Pöglbahn Bergstation von einer nachkommenden Skifahrerin zu Fall gebracht wurde. Laut Polizeiinformationen rutschte die unbekannte Skifahrerin nach einem Sturz über die Piste und kollidierte in weiterer Folge mit der 69-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten hatten nach der Kollision kurz Kontakt, tauschten jedoch nicht ihre Daten aus. Die 69-Jährige konnte mit Unterstützung ihres Mannes ins Tal zurückkehren. Im Anschluss wurde sie mit Verdacht auf eine Verletzung der Brustwirbel und Rippen von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.