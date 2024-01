57-Jähriger nach Diebstahl in Silzer Hofladen festgenommen

Silz – Beim Stehlen ist am Samstagvormittag ein 57-Jähriger in einem Hofladen in Silz erwischt worden. Mit Hilfe von Metallstäben und Klebebändern fischte der Italiener das Bargeld aus der verschlossenen Kassa heraus. Ein Zeuge sah das und alarmierte die Polizei, die den Verdächtigen dann kurz darauf in der Nähe des Hofladens festnehmen konnte. Bei dem Mann wurden Bargeld in kleiner Stückelung sowie Tatwerkzeuge sichergestellt. Obwohl er zudem von der Überwachungskamera des Ladens gefilmt worden war, bestritt er bei seiner Einvernahme die Tat.