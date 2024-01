Nach Parlamentswahl: Taiwanesen trotzen China

Unabhängigkeitsbefürworter Lai Ching-te hat die Parlamentswahl in Taiwan klar gewonnen. Sein Rivale räumte die Niederlage ein.

Taipeh – Der Vizepräsident und Unabhängigkeitsbefürworter Lai Ching-te, auch bekannt als William Lai, hat trotz Warnungen aus China die Präsidentenwahl in Taiwan gewonnen. Der 64-jährige Politiker von der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) kam auf 40,2 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am Samstag mitteilte. Sein Widersacher, der von der china-freundlichen Kuomintang (KMT) aufgestellte Hou Yu-ih, erhielt 33,4 Prozent und räumte seine Niederlage ein. Im Parlament verlor die Fortschrittspartei jedoch ihre absolute Mehrheit, was die künftige Regierungsarbeit erschweren dürfte.