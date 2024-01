Neugeborenes Baby in Mülleimer nahe Turin lebend entdeckt

Turin – Ein neugeborenes Baby ist Samstagabend in der Nähe von Turin in einem Müllcontainer gefunden worden. Es wurde in einem Plastiksack mit Plazenta und Nabelschnur von einem 49-jährigem Arbeiter in Villanova Canavese in der Provinz Turin entdeckt. Der Mann wollte etwas in den Container werfen, als er das Kind schreien hörte, berichteten italienische Medien. Er alarmierte die Polizei. Trotz der niedrigen Temperaturen ist das Kind wohlauf.