35-jährige Skifahrerin stirbt bei Unfall in der Zillertal Arena

Rohrberg – Eine 35-jährige Frau aus Polen ist am Samstag bei einem Skiunfall im Gebiet Zillertal Arena ums Leben gekommen. Die Skifahrerin fuhr gegen 13.15 Uhr die rote Piste Nr. 11 hinunter, als sie in einem Steilhang die Kontrolle verlor und in einer scharfen Linkskurve über den Pistenrand hinaus geriet. Sich mehrfach überschlagend stürzte die 35-Jährige rund zehn Meter in steiles Waldgelände ab. Mit massiven Verletzungen blieb sie zwischen Wurzeln und Steinen liegen.