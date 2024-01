Gut-Behrami feierte ihren 40er und verhinderte ÖSV-Doppelsieg

Die rot-weiß-roten Skifestspiele beim Heimweltcup in Altenmarkt-Zauchensee wurden mit den Podestplätzen Nummer vier und fünf abgerundet. Die große Siegerin am Sonntag hieß allerdings Lara Gut-Behrami. An einem Weltcuport, an dem sie bereits vor 13 Jahren gewonnen hatte.