In Moskau von Auto angefahren: Dichter und Kreml-Kritiker Lew Rubinstein ist tot

Moskau – Der russische Dichter und Kreml-Kritiker Lew Rubinstein ist tot. Der 76-Jährige starb am Sonntag, sechs Tage nachdem er in Moskau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden war, erklärte seine Tochter Maria Rubinstein in ihrem Blog auf der Website Live Journal. Rubinstein war am 8. Jänner beim Überqueren einer Straße in der Hauptstadt angefahren und in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden.