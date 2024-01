Frederik X. vor Tausenden Landsleuten zum neuen König von Dänemark ausgerufen

Kopenhagen – Der bisherige Kronprinz Frederik ist nach der Abdankung seiner Mutter Königin Margrethe II. zum neuen König von Dänemark ausgerufen worden. "Lang lebe der König", rief Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Sonntag bei der Proklamation des Thronwechsels auf dem Balkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen.

Die Monarchin hatte ihre Abdankung überraschend in ihrer alljährlichen Neujahrsansprache am Silvesterabend angekündigt. Ein solcher Schritt ist im Königreich Dänemark wie im Rest Skandinaviens höchst ungewöhnlich: Nach Angaben des Königshauses hatte das letzte Mal im Jahr 1146 ein dänischer Regent freiwillig zu Lebzeiten auf den Thron verzichtet.

Die Operation habe sie zum Nachdenken gebracht, ob es nicht an der Zeit sei, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben, sagte sie in der Ansprache, die am Silvesterabend traditionell aufmerksam vom dänischen Volk verfolgt wird. Es folgten drei historische Sätze: "Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist", sagte sie. "Am 14. Jänner 2024 - 52 Jahre nachdem ich meinen geliebten Vater beerbte - werde ich als Königin von Dänemark zurücktreten. Ich werde den Thron an meinen Sohn Kronprinz Frederik übergeben."