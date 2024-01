Autoreifen auf Parkplatz in Assling aufgestochen: Polizei bittet um Hinweise

Assling – Unbekannte haben am Samstag den rechten Hinterreifen eines parkenden Autos in Assling aufgestochen. Der 76-jährige Besitzer hatte sein Fahrzeug gegen 9 Uhr am Parkplatz der Rodelbahn Compedal abgestellt und bemerkte den Vorfall bei seiner Rückkehr zum Pkw um 12 Uhr. Nun ermittelt die Polizei.