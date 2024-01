Meister Hypo Tirol in Graz am Rande der ersten Liga-Niederlage

Volleyball-Männer-Meister Hypo Tirol hat am Sonntag mit viel Mühe die erste Niederlage in der Austrian Volley League vermieden. Der Tabellenführer lag in Graz gegen den UVC bereits mit 0:2 hinten, bevor den Innsbruckern noch das Comeback gelang. Im Entscheidungssatz vergab der Favorit zunächst beim Stand von 14:12 zwei Matchbälle, wehrte dann seinerseits einen der Grazer ab, bevor Tirol mit drei Punkten in Folge doch noch mit 3:2 gewann. Es war der 13. Sieg im 13. Ligaspiel.