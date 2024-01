Türkei nahm israelischen Fußballstar zeitweise fest

Der beim türkischen Erstligisten Antalyaspor spielende israelische Fußballer Sagiv Yehezkel ist am Sonntag festgenommen worden, weil er nach einem Tor seine Solidarität mit den von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln bekundet hatte. Die Staatsanwaltschaft in Antalya habe eine Untersuchung wegen "Aufstachelung zu Hass und Feindseligkeit" eingeleitet, sagte der türkische Justizminister Yilmaz Tunc. Am Montag wurde Yehezkel wieder freigelassen.

Das israelische Außenministerium teilte mit, Yehezkel sei wieder aus türkischem Gewahrsam freigelassen worden und werde noch im Laufe des Tages nach Israel zurückkehren. Yehezkel hatte nach dem 1:1 gegen Trabzonspor seine weiße Bandage auf dem Handgelenk ins die Kameras gehalten, auf die er handschriftlich "100 Tage, 7.10." geschrieben hatte, ergänzt um einen Davidstern. Der 28-Jährige meinte damit offenkundig die Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober, seit der 100 Tage vergangen sind. Über 100 Personen, die damals verschleppt worden sind, befinden sich immer noch in der Gewalt der palästinensischen Terroristen. Weltweit wurde der Geiseln mit Demonstrationen und Solidaritätsaktionen gedacht, auch in Wien.

Tunc sprach nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters von einer "hässlichen Geste in Unterstützung des israelischen Massakers in Gaza". Aus Israel kamen daraufhin scharfe Worte. "Schämt euch, türkische Regierung", schrieb Ex-Premier Naftali Bennett auf X. Verteidigungsminister Yoav Gallant schrieb auf der Social-Media-Plattform, die Türkei agiere "de facto als ausführender Arm der Hamas". Mit Verweis auf Israels Hilfe bei der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei im vergangenen Jahr sei die Behandlung von Yehezkel "eine Manifestation von Heuchelei und Undankbarkeit". Kurz darauf gaben die türkischen Behörden bekannt, dass der Nationalspieler nach einem Verhör durch die Staatsanwaltschaft freigelassen wurde. Er werde am Montag nach Israel zurückkehren.