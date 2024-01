Großbritannien lässt weitere Angriffe auf Houthi offen

Großbritannien lässt weitere Angriffe auf die Houthi-Rebellen im Jemen zum Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer offen. "Lassen Sie uns abwarten und sehen, was geschieht", sagte Verteidigungsminister Grant Shapps am Montag im Sender Sky News. Es sei nicht so, dass sich Großbritannien an Aktionen im Roten Meer beteiligen wolle. "Aber letztlich ist die Freiheit der Seefahrt ein internationales Recht, das geschützt werden muss."