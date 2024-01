USA: Houthi-Marschflugkörper auf US-Schiff abgefangen

Die USA haben nach eigenen Angaben einen Marschflugkörper der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen abgeschossen. Die Rakete sei auf die im südlichen Roten Meer operierende USS Leboon gerichtet gewesen, teilte das für den Nahen Osten zuständige Kommandozentrum des US-Militärs (Centcom) in der Nacht auf Montag mit. Laut Centcom gibt es keine Verletzten oder Schäden. Zuvor hatte die Miliz von Luftangriffen auf die jemenitische Hafenstadt Hodeidah berichtet.

Die von den Houthi betriebene Nachrichten-Website Ansar Allah meldete, Hodeidah sei am Sonntag von Luftangriffen der USA und Großbritanniens getroffen worden. Damit haben die Houthis nach ihren Attacken auf Handelsschiffe im Roten Meer den dritten Tag in Folge Angriffe auf eigene Stellungen gemeldet.

Das US-Militär wies die Angaben der Houthi-Miliz zurück. Es habe am Sonntag keine Angriffe der USA oder der Koalition zum Schutz von Schiffen im Roten Meer gegeben, sagte ein US-Militärvertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Washington und London hatten in der Nacht zum Freitag erstmals Stellungen der Miliz im Jemen bombardiert. US-Präsident Joe Biden sprach von "erfolgreichen" Luftangriffen - und drohte weitere Angriffe an, sollte die Miliz ihre Attacken gegen Schiffe nicht einstellen.