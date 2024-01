ÖGK will mehr Geld vom Bund für Kassenärzte

In der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) herrscht Einigkeit, dass mehr finanzielle Unterstützung der Regierung für den Ausbau der kassenärztlichen Versorgung nötig wäre. Für die vom Bund finanzierten zusätzlichen 100 Plätze gebe es mittlerweile bereits 530 Bewerber, sagte Obmann Matthias Krenn, der zu Jahresbeginn turnusmäßig von Andreas Huss übernommen hat, im Gespräch mit der APA. Am bundesweit einheitlichen Gesamtvertrag und Leistungskatalog will er weiterarbeiten.