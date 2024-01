Innsbruck, ein blaues Wunder

Am 14. April könnte in Innsbruck kein Stein auf dem anderen bleiben. Das legt eine Umfrage (Hajek) zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl nahe. Freilich, diese wurde von Ex-Vizebürgermeis­ter und Ex-VPler Johannes Anzengrubers Berateragentur in Auftrag gegeben. Dennoch. Bei aller gebotener Vorsicht – die Umfrage (Tel./Online; 500 Befragte) wurde bereits im Oktober/November 2023 durchgeführt – scheint sie zentrale Planspiele von Grünen und VP/FI für null und nichtig zu erklären.