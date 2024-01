Gegen Baum geprallt: Elfjährige Beifahrerin bei Autounfall in Ehrwald verletzt

Ehrwald – Am Sonntagabend um kurz vor 22 Uhr lenkte eine 29-jährige Österreicherin ihren Pkw auf der Ehrwalderstraße von Ehrwald kommen in Richtung Lermoos. Mit ihr im Wagen war ein elfjähriges Mädchen. Wie die Polizei mitteilt, kam die Lenkerin aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve ins Rutschen. Sie geriet dabei von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum. Die Elfjährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades am Knie verletzt. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)