Karwendelmarsch: Tickets schon nach weniger als drei Stunden vergriffen

Alle Wander- und Laufbegeisterten, die sich in der kurzen Zeit keinen Startplatz für den Karwendelmarsch sichern konnten, eröffnen sich in den kommenden Monaten noch diverse Möglichkeiten, am 31. August in Scharnitz mit an den Start gehen zu können. Durch ein begrenztes Kontingent von Sponsoren und Partnern, wie z.B. Team #glaubandich, Bio vom Berg, Tiroler Steinöl oder Salewa, besteht die Möglichkeit, über eine Verlosung an die begehrten Startplätze zu kommen.