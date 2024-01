Geldtasche in Brixlegg gestohlen: Zeugin beinahe von flüchtendem Duo überfahren

Brixlegg – Eine 72-Jährige wurde am Montag gegen 13.15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft von zwei Frauen angesprochen. Während sich eine der beiden Frauen mit der Österreicherin unterhielt, stahl die zweite ihre Geldtasche aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche. Anschließend gingen die beiden Frauen in Richtung Ausgang.