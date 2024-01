13-Jähriger prallte in Sölden beim Skifahren gegen Tunnelportal

Sölden – Ein 13-jähriger Ire ist am Montag beim Skifahren auf der Funslope am Giggijoch in Sölden schwer verletzt worden. Der Bub prallte bei der Durchfahrt durch einen Tunnel aus bisher unbekannter Ursache gegen das linksseitige, aus Schnee ausgebildete Tunnelportal, teilte die Polizei mit. Er erlitt schwere Oberkörperverletzungen.