Houthis griffen nach US-Angaben wieder Frachter im Roten Meer an

Unter der Flagge der Marshallinseln war der Frachter für ein US-Unternehmen unterwegs. Es gab Feuer an Bord, aber keine Verletzten. Sunak rechtfertigt die Luftschläge gegen die Houthi-Rebellen: Die Bedrohung von Schiffen muss aufhören.

Sanaa – Die jemenitischen Houthi-Rebellen haben offenbar erneut ein Containerschiff im Roten Meer angegriffen und getroffen. Das Regionalkommando des US-Militärs teilte am Montagnachmittag auf X (ehemals Twitter) mit, die Rebellen hätten eine ballistische Antischiffrakete auf die M/V Gibraltar Eagle abgefeuert. Sie wurde demnach aus von Houthi-kontrollierten Gebieten im Jemen abgeschossen. Der US-Frachter fahre unter der Flagge der Marshallinseln. Es habe keine Verletzte gegeben.

An Bord des unter der Flagge der Marshall-Inseln fahrenden US-Frachters sei in Folge gegen 16.00 Uhr (14.00 Uhr MEZ),ein Feuer ausgebrochen, erklärte Ambrey, ein britisches Risikomanagement-Unternehmen für Schifffahrt. Das Schiff sei aber weiterhin seetüchtig, verletzt wurde demnach niemand. Das Schiff habe keine Verbindung zu Israel, fügte das Unternehmen hinzu.

Der Beschuss habe zu einem "direkten Treffer" geführt, sagt ein Sprecher des Militärs der Houthis, Jahja Sarea. Alle britischen und US-Schiffe und Kriegsschiffe, die an der "Aggression" gegen den Jemen beteiligt seien, würden Ziele der Gruppe sein. Am frühen Nachmittag hatte das US-Militär nach eigenen Angaben bereits einen Angriffsversuch im Roten Meer registriert. Eine Rakete sei auf Schifffahrtsrouten im südlichen Roten Meer abgefeuert worden. Die Rakete sei jedoch an Land im Jemen eingeschlagen.