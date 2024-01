Iran nennt Attacken im Irak und Syrien Selbstverteidigung

Der Iran hat Ziele im Irak und in Syrien angegriffen und spricht dabei von Selbstverteidigung. Die Regierung respektiere die Souveränität und die territoriale Integrität anderer Länder, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Nasser Kanaani, am Dienstag. Zugleich nutze der Iran sein legitimes Recht, Bedrohungen der nationalen Sicherheit abzuwehren. International gab es heftige Kritik wegen der Attacken, außerdem wächst die Angst vor einem Flächenbrand in Nahost.

Nach eigener Darstellung griffen die Revolutionsgarden eine israelische Spionagezentrale in der halb-autonomen Region Kurdistan im Irak sowie Stellungen der IS-Miliz in Syrien mit Raketen an. Das Vorgehen der seit langem nach größerem Einfluss strebenden Regionalmacht Iran fällt mitten in die durch den Krieg im Gazastreifen äußerst angespannte Lage. Es wird befürchtet, dass der Konflikt sich in der Region erheblich ausweiten könnte, zumal der Iran die gegen Israel und den Westen gerichtet "Achse des Widerstandes" anführt. Ihr gehören die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah-Miliz im Libanon, die Houthi-Rebellen im Jemen und Gruppen im Irak und in Syrien an.