Medien: Trump gewinnt erste Vorwahl der Republikaner in Iowa

Die Vorwahl in Iowa markiert traditionell den Start ins US-Wahljahr. Der Abstimmungsmodus unterscheidet sich von jenem in den meisten anderen Staaten. In dem agrarisch geprägten Staat treten die republikanischen Parteimitglieder in insgesamt 1.700 Bezirken in Kleingruppen zusammen und debattieren zunächst, ehe sie ihre Stimme abgeben.