Russland meldet Drohnenangriff der Ukraine auf Grenzregionen

Russland hat laut seinem Verteidigungsministerium in der Nacht auf Dienstag erneut einen ukrainischen Drohnenangriff im südwestlichen Grenzgebiet abgewehrt. Über dem Gebiet Woronesch seien insgesamt acht Geschoße abgewehrt worden, in der Region Belgorod vier, so das Ministerium auf Telegram. In Woronesch sei ein Kind leicht verletzt worden, nachdem Fragmente einer abgeschossenen Drohne in eine Wohnung eingeschlagen waren, schrieb Gouverneur Alexander Gussew auch bei Telegram.