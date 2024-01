König Charles' Bild veröffentlicht: Porträt für öffentliche Gebäude sorgt für Kritik

London – In Großbritannien ist ein neues Bild von König Charles III. veröffentlicht worden, das bald in öffentlichen Gebäuden hängen soll. Das Porträt zeigt den 75-Jährigen auf Schloss Windsor in einer Uniform der Royal Navy, wie die Nachrichtenagentur PA in der Nacht auf Dienstag meldete. Fotograf Hugo Burnand hatte Charles und dessen Frau Königin Camilla bereits bei der Krönung im Mai 2023 und zu ihrer Hochzeit im Jahr 2005 fotografiert.