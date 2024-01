Nach Tod von zwei Monate altem Baby: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Vater (29)

Am Wochenende war ein zwei Monate Baby in Deutschland verstorben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen schwerer Körperverletzung gegen den Vater des Säuglings.

Mecklenburg-Vorpommern – Nach dem Tod eines zwei Monate alten Kindes in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den 29-jährigen Vater. Das Baby war am Wochenende in einer Klinik gestorben.