Rechtsextremer AfD-Politiker Höcke: Petition fordert Entzug seiner Grundrechte

Die AfD-Bundestagsfraktion will nach den Worten ihres Parlamentarischen Geschäftsführers, Bernd Baumann, intern über ein bekanntgewordenes Treffen radikaler Rechter in Potsdam sprechen. Er gehe davon aus, „dass wir uns in irgendeiner Form darüber unterhalten“, sagte Baumann am Dienstag vor der Sitzung seiner Fraktion in Berlin. Die öffentliche Reaktion auf dieses Treffen sei übertrieben gewesen. „Das war kein Geheimtreffen“, sagte Baumann, sondern eine „private Verabredung“. Er fragte: „Wer ist Herr Sellner?“