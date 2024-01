Seiler & Speer kehren mit Open-Air-Konzert auf die Festung Kufstein zurück

Kufstein – Mit „Ham kummst", „Herr Inspektor" oder „Hödn" sind Seiler & Speer aus der heimischen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Fans und Freunde des Austropops in Tirol bekommen im Sommer die Gelegenheit die Kulthits live mitzusingen. Denn nach einem unvergesslichen Konzert in Kufstein vor zwei Jahren, kehrt das Duo am 1. Juni auf die Festung zurück.