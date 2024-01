Neue Studie kommt zu dramatischer Prognose: 14,5 Millionen Klima-Tote bis 2050

Der Klimawandel wird laut einem Bericht verfasst vom World Economic Forum (WEF) und der Stragtegieberatung Oliver Wyman in naher Zukunft extreme Folgen für die menschliche Gesundheit haben. Darin berechnet eine Analyse bis 2050 14,5 Millionen Tote weltweit.

Cologny – Durch den Klimawandel drohen in den kommenden Jahrzehnten einem Bericht zufolge mehrere Millionen Todesfälle, außerdem schwere Krankheiten und hohe Kosten für die Gesundheitssysteme. Das größte Risiko geht dabei von Überschwemmungen aus. Zu diesem Schluss kommt der am Dienstag in Davos vorgelegte Report "Folgen des Klimawandels für die globale Gesundheit" des Weltwirtschaftsforums und des Beratungsunternehmens Oliver Wyman.