ADLER SPA RESORT SICILIA - Mehr als Meer

Wer sagt, dass Sizilien nur im Sommer eine Reise wert ist? Gerade im Frühling, wenn die Strände noch menschenleer sind und die Mandelbäume in voller Blüte stehen, entfaltet die Insel ihren wahren Zauber. Zu Beginn der Saison warten im ADLER Spa Resort SICILIA facettenreiche Entdeckungstouren und unvergessliche Genussmomente.

Die Lage ist wahrhaft einzigartig: eingebettet zwischen Pinienhainen, goldenem Sand und azurblauem Meer fügt sich das ADLER-Hideaway harmonisch in die Szenerie der Küstenlandschaft. Direkt angrenzend: die Riserva Torre Salsa, ein Naturidyll, das seine ungezähmte Schönheit bis heute bewahren konnte.

Bereits im Februar beginnt die Südküste Siziliens aufzublühen. Es ist an der Zeit die Wanderschuhe zu schnüren oder sich auf den Sattel zu schwingen. Einheimische Guides begleiten die Gäste täglich auf Wanderungen durch das Naturreservat und aussichtsreiche E-Bike-Touren.

Wer in den Geist der Inselgeschichte einzutauchen möchte, nimmt an den vom Resort organisierten Kulturtrips teil. Nicht nur weltberühmte Attraktionen wie das Unesco-geschütze Tal der Tempel Agrigents stehen auf dem Programm, sondern auch verborgene Kleinode und urige sizilianische Dörfer, wo die Uhren noch ein wenig langsamer ticken. Eine originelle Ergänzung zu den vielseitigen Aktivitäten bieten Kochkurse und Degustationen inmitten einzigartiger Naturkulisse.

Ganz und gar in Einklang mit der Natur sind auch die ADLER Treatments: Thalasso-Behandlungen, Vulkansandpeelings und belebende Rituale mit Zitrusfrucht- und Blütenextrakten machen Körper und Geist schnell frühlingsfit.

Neu im ADLER Spa Resort SICILIA ist das ADLER Med-Zentrum: hier treffen die heilsamen Effekte der Natur auf medizinische Beratung, maßgeschneiderte Therapien und Ernährungsprogramme, die sich gut in den Alltag integrieren lassen und so zu einem anhaltenden Wohlbefinden verhelfen.

Auch das ADLER Kulinarium bedient sich an all dem Wunderbaren, was die Insel der Sonne hergibt: Fangfischer Fisch, hochwertige Bio-Produkte von Partnerbetrieben der Umgebung sowie Gemüse und Zitrusfrüchte aus Eigenbau sorgen für gesunde und farbenfrohe Vielfalt auf dem Teller. Zur Menü-Begleitung genießt man die edlen Weine der Region und gleichzeitig den Blick auf den Pinienwald und aufs Meer.