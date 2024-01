Weil Frauen und Männer „anders krank“ sind: Österreichs erster Kurs für Gendermedicine startet

Klagenfurt – In Kärnten startet am 8. März der österreichweit erste Diplomlehrgang zu Gendermedicine. Der viersemestrige Kurs kostet pro Person 6800 Euro, das Land Kärnten wird 15 Kärntner Ärztinnen und Ärzten den Lehrgang finanzieren, sagte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Dienstag nach einer Sitzung der Landesregierung. Bereits jetzt gibt es insgesamt 20 Bewerbungen aus dem niedergelassenen Bereich und aus den Krankenanstalten.