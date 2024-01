Musk zeigt eindrucksvolles Video von humanoiden Roboter, gesteht Schwächen ein

Austin – Tesla arbeitet schon seit geraumer Zeit an humanoiden Robotern, die den Menschen in der Zukunft Arbeit abnehmen könnten. Der Prototyp des Roboters "Optimus" wurde bereits 2022 vorgestellt, damals noch mit eher unspektakulären Vorführungen. Tesla scheint aber große Pläne zu haben, so könnte laut Musk das Projekt mit der Zeit bedeutender als Teslas Autoproduktion werden. Nun beeindruckt der Multimilliardär mit einem neuen Video.