Wird das Dschungelcamp 2024 vegan? Peta bietet RTL 100.000 Euro

Im Rahmen dieser Sendung werden exotische Tiere gegessen, gequält, getötet und für „Dschungelprüfungen“ missbraucht, prangert die Tierschutzorganisation Peta an. Letztes Jahr verspeisten die Promis unter anderem Ziegenaugen und tierische Eingeweide wurden auf sie abgeworfen, Insekten mussten als lebende Kulisse für Prüfungen herhalten. Seit Jahren fordert Peta, den Tiermissbrauch zu Unterhaltungszwecken zu stoppen. Nun gehen die Tierschützer einen Schritt weiter:

Peta will nämlich satte 100.000 Euro an den Sender RTL zahlen, sofern dieser das Dschungelcamp dieses Jahr und in Zukunft tierfreundlich und komplett vegan gestaltet. Eine entsprechende Offerte hat die Organisation dem Sender vergangene Woche unterbreitet.