Tiwag-Sonderlandtag: Opposition sparte nicht mit Kritik an Mattle

Beim Sonderlandtag am Dienstag ortete die Opposition eine Untätigkeit des Landeshauptmannes bei Vertragskündigungen und Preiserhöhungen. Mattle konterte, er sei mit dem Vorgehen der Tiwag nicht einverstanden und kündigte eine „Neuaufstellung“ des Energielandeskonzerns an.

Innsbruck – Der Tiroler Opposition hat am Dienstag in einer Sondersitzung zu Strompreiserhöhungen und Vertragskündigungen der landeseigenen Tiwag die Rolle von Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) als Eigentümervertreter ins Visier genommen. FPÖ, Grüne, Liste Fritz und NEOS übten heftige Kritik, Mattle habe seine Verantwortung nicht wahrgenommen. Der Landeschef ging auf Distanz zum Unternehmen, kündigte eine „Neuaufstellung“ an und „konterte“ mit einer Novelle des Elektrizitätsgesetzes.

Vor allem die Kündigungen von rund 100.000 Kunden, die in den Altverträgen verblieben waren, würden Mattle „schmerzen“. „Das ist schlechter Umgang mit den eigenen Kundinnen und Kunden“, auch das „Versenden der Vorschreibungen von Beitragserhöhungen oder Senkungen ohne Erklärungen“ bemängelte er. Allerdings bringen die Kündigungen der Altverträge „Rechtssicherheit“, in den Neuverträgen sah er ein gutes Angebot. Gleichzeitig werde es eine "Neuaufstellung der Tiwag" in personeller, struktureller und kommunikativer Hinsicht" geben. Zuletzt wurden "im Zeitverlauf begründet" zwei Vorstandsposten ausgeschrieben, nachdem etwa Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser im kommenden Jahr in Pension gehen wird.