Sanierung der Luegbrücke: Trotz Einspurigkeit „an ausgewählten Tagen“ zwei Spuren möglich

Mit dem Maßnahmenbündel sollen auch Lkw-Fahrverbote einhergehen. Asfinag, Land und Ministerium dazu eine Arbeitsgruppe ein.

Innsbruck/Gries am Brenner – Die sanierungsbedürftige Luegbrücke auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) bei Gries am Brenner und die damit einhergehende Generalsanierung, wahrscheinlich ab 2025, wirft ihre Schatten voraus. Weil damit ebenso wahrscheinlich eine Einspurigkeit in beide Richtungen notwendig sein wird, arbeiten Land, Asfinag und Verkehrsministerium an einem Maßnahmenbündel. So sollen "an ausgewählten Tagen" statt der Einspurigkeit pro Richtung zwei Fahrspuren für Pkw zur Verfügung stehen.

Dies deshalb, um der "erhöhten Verkehrsstärke Rechnung zu tragen", wie es ein einer gemeinsamen Aussendung am Dienstag hieß. Darin wurde die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe verkündet, der alle notwendigen Experten aller beteiligten Institutionen angehören würden. Details sollen noch heuer präsentiert werden.

Basis der Planung der ausgewählten, "zweispurigen Tage" würden die Ergebnisse der bereits durchgeführten Verkehrsuntersuchungen sein. "Die Einspurigkeit auf der Luegbrücke ist eine Frage der Sicherheit, hier gibt es keine Kompromisse. Wir arbeiten aber intensiv an Lösungen, um Verkehrsinfarkte zu verhindern. Eine dynamische Gestaltung von Fahrspuren auf der Luegbrücke soll an verkehrsintensiven Tagen den Verkehr in Gang halten und massive Staus möglichst reduzieren", meinte Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele. Es bedürfe jedenfalls eines "ausgeklügelten Systems an Verkehrsführungen."

Lkw-Fahrverbote geplant

Zudem müssten damit auch Lkw-Fahrverbote einhergehen. Diese würden per Verordnungen des Klimaschutzministeriums in Zusammenarbeit mit der Asfinag und in Abstimmung mit dem Land Tirol erlassen. Ziel sei es, einen entsprechend adaptierten Fahrverbotskalender für die jeweiligen Jahre zu erstellen. "So kann gewährleistet werden, dass Transport- und Wirtschaftsunternehmen hohe Planungssicherheit haben", verlautete es. Darüber hinaus soll es "begleitende Maßnahmen am niederrangigen Netz" geben.

Um die Zukunft der in den 1960er-Jahren erbauten Luegbrücke hatte es immer wieder eine Auseinandersetzung zwischen der Wipptaler Bevölkerung und der Tiroler Landespolitik auf der einen und der Asfinag bzw. dem Verkehrsministerium auf der anderen Seite. Vor allem die Anrainergemeinde Gries am Brenner machte vehement gegen die Asfinag-Pläne einer Generalsanierung mobil und beharrte auf einer Tunnellösung. Zuletzt erhob der Bürgermeister der Anrainergemeinde Beschwerde gegen den Bescheid des Verkehrsministeriums zur Sanierung der Brücke.

Vor der Gemeinderatswahl im Jahr 2022 hatte auch der damalige Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) eine Tunnellösung ventiliert. Sein Nachfolger Anton Mattle wollte diese Forderung nicht erheben. Es handle sich mittlerweile um keine politische Frage mehr, sondern um eine technische, so Mattle. Die Tunnel-Variante würde mindestens zehn Jahre in Anspruch nehmen, so viel Zeit habe man aber nicht mehr. Mattle und sein Verkehrslandesrat René Zumtobel drängten Asfinag bzw. Bund auf Verbesserungen für die verkehrsbelastete Bevölkerung. Der Landeschef mahnte auch ein Gesamtkonzept hinsichtlich Baustellen und Lärmschutz für das gesamte Wipptal ein. (APA)