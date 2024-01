Zusammenstoß beim Abbiegen: Drei Verletzte bei Unfall in Brixlegg

Brixlegg – Der Zusammenstoß zweier Autos hat am Dienstag in Brixlegg drei Verletzte gefordert. Laut Polizei wollte eine 21-Jährige gegen 9 Uhr von der B171 auf den Parkplatz eines Supermarkts abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 43-Jährigen, der auf der B171 in Richtung Rattenberg unterwegs war.