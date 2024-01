Katar liefert Medikamente für israelische Geiseln nach Gaza

Nach einer von Katar vermittelten Übereinkunft zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sollen die israelischen Geiseln im Gazastreifen Medikamente erhalten. Zudem würden Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung in den abgeriegelten Küstenstreifen gebracht, teilte das katarische Außenministerium am Dienstag mit. Die Medikamente sollen am Mittwoch mit zwei katarischen Militärflugzeugen zunächst nach Ägypten gebracht und von dort in den Gazastreifen geschafft werden.