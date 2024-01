Ukraine und Nahost auf der Tagesordnung von Davos

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos werden auch (heute) Mittwoch der russische Angriffskrieg in der Ukraine sowie der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas und ihre jeweiligen Auswirkungen die Hauptthemen sein. Mit Spannung erwartet werden dazu auch die Reden von US-Außenminister Antony Blinken und UNO-Generalsekretär António Guterres.

Aus Österreich sind Außenminister Alexander Schallenberg und Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) in Davos vertreten. Schallenberg nimmt an einer Diskussion zum Thema Westbalkan teil und wird mehrere bilaterale Gespräche, darunter mit dem saudischen und dem ukrainischen Außenminister Prinz Faisal bin Farhan al-Saud und Dmytro Kuleba sowie dem libanesischen Ministerpräsidenten Najib Mikati zur Lage in Nahost und in der Ukraine führen. Im Fokus der Gespräche von Ministerin Edtstadler stehen neben den aktuellen Krisen die Herausforderungen durch die digitale Transformation, wie ein Sprecher der APA im Vorfeld mitteilte.