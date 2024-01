Raketenangriffe auf den Irak und Syrien: Schattenkrieg zwischen dem Iran und Israel

Erbil, Teheran – Irans Revolutionswächter (IRGC) haben inmitten der steigenden Spannungen in Nahost zahlreiche Raketen auf Ziele im Irak und Syrien abgefeuert. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichte gestern ein Video, in dem mehrere ballistische Raketen aufsteigen und den nächtlichen Himmel kurz zum Leuchten bringen. „Als Reaktion auf die jüngsten terroristischen Verbrechen der Feinde des islamischen Iran wurden Spionagezentralen und Versammlungen antiiranischer Terrorgruppen (...) angegriffen und zerstört“, lautet eine erste IRGC-Mitteilung.

Die Angriffe mit zwei Dutzend Raketen in der Nacht auf Dienstag seien Vergeltungsmaßnahmen für die jüngsten Terroranschläge im Iran mit rund 100 Toten sowie die Tötung eines hochrangigen IRGC-Offiziers bei einem israelischen Luftangriff Ende Dezember in Syrien, hieß es.

In Syrien wurden Ziele des IS in der Provinz Idlib attackiert. Bei dem Angriff handelte es sich mit einer Strecke von mehr als 1200 Kilometern um die bisher weitreichendste Raketenoperation des Landes. Dies dürfte auch ein Signal an den Erzfeind Israel sein. Es wäre in etwa die gleiche Entfernung, die Raketen vom Westen des Landes aus benötigen, um Tel Aviv oder Jerusalem zu erreichen.