Die Jagd auf die Manolos ist vorbei: Sinkende Verkaufsflächen, steigender Leerstand in Tirols Städten

Das „Sex and the City“-Feeling (Mi.), sprich höchste Konsumlaune, ist dahin: In der Museumstraße in Innsbruck stehen mehrere Geschäfte leer. Innsbruck hat 117.000 Quadratmeter Handelsfläche (li.), 1500 Quadratmeter besiedelte das Möbelhaus Interio in Innsbruck. Die Kette ist insolvent. Die Nachnutzung sollen Büros und Wohnungen sein. (re.).

